The Walking Dead: World Beyond, dal Comic-Con arrivano trailer e data d'uscita!

La vita dei fan di The Walking Dead è fatta di attesa in questo periodo come mai prima d'ora: a quella per i nuovi episodi della decima stagione rinviati a causa del coronavirus si aggiunge infatti quella per l'esordio dell'attesissimo spin-off The Walking Dead: World Beyond.

Lo show annunciato pochi mesi fa resta ancora un oggetto abbastanza misterioso, ma il nuovo trailer presentato alcune ore fa al Comic-Con ci permette finalmente di dare uno sguardo più approfondito a ciò che vedremo in questi nuovi episodi ambientati nel mondo ideato da Robert Kirkman.

Come in molti sapranno, The Walking Dead: World Beyond si distinguerà per un approccio diverso rispetto a quello della serie madre e di Fear The Walking Dead: in questo caso, infatti, i protagonisti saranno dei ragazzi nati nel bel mezzo dell'apocalisse zombie.

Il nuovo show debutterà il prossimo 4 ottobre su AMC e salterà a piè pari la caduta del mondo che tutti conosciamo, dunque, e ci proietterà direttamente alla ricostruzione di una nuova società a cui toccherà convivere con gli zombie e di cui, ovviamente, i protagonisti della serie saranno parte integrante. Secondo lo stesso Robert Kirkman, intanto, quello di The Walking Dead: World Beyond sarà un mondo completamente inedito; nel precedente trailer di The Walking Dead: World Beyond, invece, si era parlato anche del rapimento di Rick.