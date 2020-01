The Walking Dead: World Beyond sarà connesso ai crossover e ai film

The Walking Dead: World Beyond arriverà quest'anno ed espanderà l'universo del franchise piazzandosi come terzo show ambientato nel mondo post-apocalisse zombie di AMC. Avrà un nuovo cast e nuove location, ma avrà forti collegamenti a The Walking Dead, Fear the Walking Dead e soprattutto ai film su Rick Grimes.

Ne ha parlato Scott Gimple, Chief Content Officer della serie: "Andremo a scoprire questo grande aspetto del mondo che ancora non abbiamo visto. Ne abbiamo avuto un assaggio negli show, con gli elicotteri e con Isabelle su Fear. Il film toccherà parte di quella mitologia, come il fatto che Rick sia presente su uno di quegli elicotteri, ad esempio".

E proprio ai film come dicevamo, World Beyond potrebbe essere decisamente più affine, anche se ci si interfaccia solamente in parte: "Ne sapremo di più su quel gruppo, quella civiltà e sulla natura di altre civiltà in World Beyond, e daremo anche un po' di background riguardo il mondo in cui Rick viene a trovarsi. Ma la storia di World Beyond non influisce molto con i film. Condividono delle conoscenze e interazioni su alcune delle cose più grandi che succedono nel loro mondo."

Dunque ne sapremo di più ad esempio sulle tre comunità rappresentate nel logo con i tre anelli che abbiamo visto sull'elicottero che porta via Rick, ad esempio. Voi cosa vi aspettate dalla nuova incarnazione di The Walking Dead? Ad esempio, secondo Julia Ormond, World Beyond potrebbe avere toni speranzosi. Che ne pensate?