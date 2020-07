The Walking Dead: World Beyond sarà connesso narrativamente agli altri show: ecco come

Durante il panel del Comic-Con at Home dedicato al The Walking Dead Universe, lo showrunner Scott Gimple ha rivelato come il nuovo The Walking Dead: World Beyond continuerà molti dei misteri dell'intero tessuto narrativo del franchise, parlando dell'importante ruolo dalla Repubblica Civile del Midwest.

Per chi non conoscesse il gruppo, la Repubblica Civile del Midwest, in inglese abbreviato in CRM, è quella colonia militarizzata di sopravvissuti che ha portato in salvo con un elicottero un Rick ferito e morente a metà della nona stagione, ancora adesso avvolto dal mistero e che stando a Gimple avrà un ruolo fondamentale in World Beyond.



Molte delle scoperta fatte sul CRM sono avvenute nell'ultima stagione andata in onda di Fear the Walking Dead, e per lo più sappiamo che si tratta di una forza misteriosa con una comunità protetta e profondamente riservata, ma Gimple ha aggiunto in merito all'approfondimento sul CRM in World Beyond:



"Indipendentemente dal resto, nel nuovo show entreremo un po' nei ranghi di questa comunità... Ne daremo uno sguardo molto più approfondito e arriveranno anche una serie di dettagli molto importanti per gli amanti di The Walking Dead. Saranno una presenza costante in questa storia e spiegheranno molti dei misteri introdotti nelle altre serie, portando anche a nuovi quesiti".



The Walking Dead: World Beyond andrà in onda su AMC a partire dal prossimo 4 ottobre 2020. In Inghilterra sarà invece distribuito su Amazon Prime Video.