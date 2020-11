The Walking Dead: World Beyond, cosa aspettarsi dal finale in vista della stagione 2

A due giorni dal debutto del finale della prima stagione di The Walking Dead: World Beyond negli Stati Uniti, lo showrunner Matt Negrete ha svelato cosa aspettarsi dagli episodi finali in vista del secondo arco narrativo.

"Stiamo costruendo la fine del viaggio per la maggior parte dei membri del gruppo. Hanno la loro destinazione, che è Ithaca, New York" ha spiegato il produttore (via Entertainment Weekly). "Si stanno avvicinando molto, non hanno molto da fare e ora si trovano su un camion. Essendo la prima stagione un viaggio, alla fine della stagione saranno arrivati alle porte della loro destinazione. Ci sono buone probabilità che a quel punto il nostro gruppo possa o meno riunirsi. Quando anticipo una destinazione, in realtà sono varie le destinazioni che sto prendendo in considerazione perché c'è una buona probabilità che non vadano tutti nello stesso posto. Ve la metto in questo modo."

Nel corso dell'intervista, Negrete ha poi anticipato che nella seconda stagione verranno rivelate delle nuove informazioni sul CRM, la misteriosa organizzazione responsabile del "rapimento" di Rick Grimes: "Penso che mentre ci avviciniamo alla seconda stagione, il punto centrale è mostra quanto i nostri personaggi sono cambiati. Stanno crescendo molto velocemente perché le cose sono precipitate molto velocemente e hanno dovuto reagire a quei cambiamenti. Con l'arrivo della stagione 2, posso anticipare che esploreremo più aspetti del CRM e approfondiremo ulteriormente la mitologia di chi e cosa sono. Vi dirò ce la fine della stagione 1 è sostanzialmente il capitolo 1, e il capitolo 2 si World Beyond sarà un capitolo molto diverso dalla prima stagione a livello di sensazioni. Per il momento posso anticiparci e promettervi questo. Sicuramente potremo raccontare qualcosa di più in futuro."

Non a caso, lo stesso Nergrete aveva confermato che World Beyond avrebbe anticipato gli eventi dei film di The Walking Dead che vedranno come protagonista il personaggio di Andrew Lincoln. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre impressioni su The Walking Dead: World Beyond.