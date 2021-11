The Walking Dead: World Beyond, cosa ne è stato di Rick Grimes?

The Walking Dead: World Beyond pare aver fatto finalmente chiarezza su quello che potrebbe essere stato il destino di Rick Grimes o quanto meno, ha rivelato le sorti di Jadis, il personaggio interpretato da Pollyanna McIntosh che ha fatto il suo ritorno dopo ben 6 anni di assenza.

Sapevamo già che Jadis sarebbe riapparsa in The Walking Dead: World Beyond ma ciò che non sapevamo è che la donna è ora un pezzo grosso della milizia della Repubblica Civica, forse promossa proprio per l'ottimo lavoro fatto con il vice-sceriffo e con altri individui come lui. A Jadis infatti, è stato affidato in questi anni il compito di recuperare individui morsi dagli zombie o persone di un certo valore, da poter studiare per rintracciare la tanto desiderata cura per il virus che sta distruggendo il mondo.

Nell'episodio di The Walking Dead: World Beyond, Jadis spiega come è arrivata alla Repubblica Civica sei anni fa: "Ho dato al CRM qualcosa di molto prezioso e ho avuto una nuova vita", aggiungendo poi: "So che la Repubblica Civica è l'ultima luce del mondo e il mio scopo è creare una nuova era su questo pianeta".



Nell'episodio 5 della stagione 9 di The Walking Dead, il walkie-talkie a lungo raggio di Jadis contatta il pilota dell'elicottero e negozia un'evacuazione per un A, un individuo immune al morso degli zombie. Quando Rick fa esplodere un ponte salvando la sua famiglia e i suoi amici da un'orda di vaganti, Jadis lo trova ferito ma vivo nel fiume sottostante. Rick Grimes viene invece etichettato con la lettera B.

"Ho una B. Non una A. Non ho mai avuto una A", dice Jadis al pilota CRM nell'episodio. "È ferito, ma è forte. Puoi aiutarlo? Sto cercando di salvare un amico... Un amico che mi ha salvato".

Insomma, cosa sarà successo a Rick Grimes? Per scoprirlo non ci resta che attendere.