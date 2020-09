The Walking Dead: World Beyond, il creatore assicura: 'Il finale sarà spettacolare'

Matt Negrete, co-creatore e showrunner di The Walking Dead: World Beyond, promette che lo spin-off, che terminerà dopo solo due stagioni di 10 episodi, si concluderà in modo spettacolare.

Confrontando World Beyond con il racconto di formazione Stand By Me, in un'intervista con Entertainment Weekly, Negrete ha parlato di come si sia creato uno straordinario legame con i personaggi:

"Al momento stiamo lavorando all'episodio 7 della stagione 2 con gli sceneggiatori e ci siamo innamorati tutti di questi personaggi. Potremmo scrivere storie all'infinito su questi ragazzi ma, allo stesso tempo, è bello potersi approcciare ad una serie dall'inizio alla fine, lavorando ad un progetto ben delineato, sapendo quale sarà la nostra fine e lavorando per quella fine".

Lo showrunner ha poi aggiunto: "Non è come, 'Oh, vedremo cosa succederà nella sesta stagione' o qualsiasi altra cosa. Andremo avanti per due stagioni. Saranno 20 episodi in totale. É impegnativo perché c'è molto lavoro da fare per potersi adattare in quei soli 20 episodi. Ma, allo stesso tempo, è fantastico affrontare questa esperienza sapendo a cosa stai lavorando".

Il finale di The Walking Dead: World Beyond che, inizialmente doveva avere un nome totalmente differente, è stato dunque già definito e Negrette assicura che non deluderà assolutamente gli spettatori: "La serie è incentrata sul percorso di crescita di questi ragazzi che vivono in un mondo così particolare. Quindi tenere traccia di questo viaggio emotivo è stato abbastanza facile. Stiamo ancora elaborando alcuni dettagli, ma abbiamo ben chiara la nostra direzione. Finirà tutto in un modo grandioso, non posso davvero dire nulla, ma sarà spettacolare".



Se volete scoprire di più su questa serie, date un'occhiata ai primi pareri dei critici su The Walking Dead: World Beyond.