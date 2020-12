The Walking Dead: World Beyond, la CRM al centro del teaser della seconda stagione

Nelle scorse ore è andato in onda il finale di stagione di The Walking Dead: World Beyond: tra le varie sorprese per i fan troviamo anche il primo teaser incentrato sulla seconda parte della serie prodotta da AMC.

In calce alla notizia potete trovare il video dedicato alle prossime puntate inedite. Il filmato dalla breve durata riprende il discorso fatto da Elizabeth Kublek, nel quale il personaggio interpretato da Julia Ormond elenca i numerosi beni di lusso che i sopravvissuti all'apocalisse zombie possono trovare nei territori del CRM: acqua, cibo, lavori, un sistema scolastico ed uno giuridico, oltre alla sicurezza fornita dai numerosi militari.

Sembra quindi che la seconda parte della serie sarà fortemente incentrata sulla vita nei territori del CRM, mentre assisteremo alle conseguenze della cattura di Hope, portata a lavorare ad un rimedio per l'imminente estinzione umana in un centro di ricerca a New York. Le riprese dovrebbero iniziare nel corso dei primi mesi del 2021, ma la pandemia di Coronavirus non consente ai dirigenti di AMC di condividere la probabile data di uscita della seconda stagione, a causa dei possibili stop ai lavori in caso di contagio di un membro della troupe o del cast. Per chiudere la notizia vi segnaliamo questo omaggio a Lost in The Walking Dead: World Beyond.