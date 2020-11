The Walking Dead: World Beyond, l'episodio finale svelerà di più sulla misteriosa risorsa

The Walking Dead: World Beyond ha introdotto un nuovo mistero che solleva interrogativi nell’episodio The Sky Is a Graveyard, in cui il tenente colonnello militare della Repubblica Civica Elizabeth Kublek (Julia Ormond) rivela che c’è una spia nel gruppo che viaggia verso una struttura di ricerca nello Stato di New York.

È lì che le sorelle Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale) si aspettano di trovare il loro padre scienziato, il dottor Leo Bennett (Joe Holt), e portarlo a casa mentre si suppone che stia cercando una cura per il virus zombie. Nell'episodio scopriamo che Huck (Annet Mahendru) protegge e sorveglia "la risorsa" di cui Kublek ha bisogno per ragioni che rimangono riservate.



Un dialogo madre-figlia rivela qualcosa in più nei minuti di apertura del finale di stagione di due ore di The Walking Dead: World Beyond. Quando la spia Huck della Repubblica Civica (Annet Mahendru) si allontana dal suo gruppo per aggiornare il tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond) sulla sua missione, Huck riferisce che sta andando bene, ma "non è ancora pronta per l'integrazione".



Kublek è preoccupata per il trascinamento delle cose, dicendo che più tempo ci vuole per scortare la risorsa a una struttura di ricerca della Repubblica Civica nello Stato di New York più tempo Huck è esposta a un potenziale esame: "Per quanto piccola sia la spesa che comporta".



"Se qualcuno dubita di me, mi ricordo cosa ho fatto al mio braccio", dice Huck, riferendosi alla sua cicatrice che si è procurata quando è stata trovata dalla sicurezza del campus di Omaha che galleggiava lungo il fiume Missouri in una zattera, uno stratagemma per infiltrarsi e guadagnare la fiducia del gruppo. "Funzionerà. Lo farò funzionare", aggiunge. "Ho solo bisogno di più tempo con la ragazza."



Mentre Huck si avvicina alla destinazione tracciata dal gruppo ricorda la sua conversazione con sua madre: "Rendila sola, isolarla dagli altri è fondamentale. Quindi è quello che farai", dice Kublek.

La Repubblica Civica non vuole investire altre risorse in questo viaggio di 1.100 miglia verso la struttura di ricerca dove Hope e Iris si aspettano di trovare e salvare il loro padre, ma Kublek spiega: "Ci voglio riuscire, per te. Ecco perché ho dato alle ragazze la mappa: per mantenere le cose in ordine."



Prima di andarsene, Kublek dice a Huck di prendere l'orologio d'oro di suo padre. Alla domanda del perché farle questo dono Kublek risponde: "Papà ci ha lasciato. Ma lui l'ha lasciato per noi", dice sua madre. "E ci ha riportati di nuovo insieme. Al sicuro, nonostante tutto. Forse lo farà di nuovo."

