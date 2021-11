The Walking Dead: World Beyond, nel nuovo episodio un ritorno dalla serie principale

Sapevamo già da alcuni giorni che un personaggio di The Walking Dead sarebbe arrivato nella seconda stagione dello spin-off The Walking Dead: World Beyond, e nell'episodio andato in onda lo scorso weekend, intitolato Quartervois, abbiamo scoperto di chi si tratta. Il colpo di scena è avvenuto in una scena post-credit alla fine della puntata.

La scena in questione è ambientata all'interno del laboratorio della CR Research Facility, dove la dottoressa Lyla Belshaw (Natalie Gold) sta effettuando esperimenti per conto del tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond) e del CRM. La sua ultima cavia, consegnata da un agente col volto coperto, è il sergente maggiore Barca (Al Calderon).

L'agente, ora senza l'elmetto, dice "Il tenente colonnello è stato convocato nella Repubblica Civica a tempo indeterminato. Fino a nuovo avviso, risponderai a me". La figura ora è identificabile: si tratta di Jadis, interpretata da Pollyanna McIntosh.

L'ultima volta che l'avevamo vista era stata in Warning Signs, terzo episodio della stagione 9 di The Walking Dead, a bordo dell'elicottero del CRM che portava Rick Grimes (Andrew Lincoln) in salvo verso una destinazione sconosciuta. Nella stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond, dove è tornato anche un altro vecchio nome da The Walking Dead, sappiamo così che Jadis ha raggiunto la "città nascosta" della Repubblica Civica durante il salto temporale di sei anni dopo la scomparsa di Rick, unendosi alla civiltà di 200.000 sopravvissuti che vivono nel lusso da qualche parte in un luogo riservato.