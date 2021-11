The Walking Dead: World Beyond, il nuovo episodio svela i piani del CRM

Oltre che a un ritorno da The Walking Dead, nel quinto episodio della stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond abbiamo assistito alla scoperta della cospirazione del CRM, rivelata da un giornale, e di altre informazion sul suo esercito autoritario.

Se per il tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond) il CRM è l'ultima speranza per la sopravvivenza dell'umanità, la misteriosa organizzazione che in The Walking Dead ha allontanato Rick Grimes dalla scena a bordo di un elicottero potrebbe invece rivelarsi la più pericolosa minaccia per i vivi.

Quartervois, l'episodio di The Walking Dead: World Beyond andato in onda lo scorso weekend, ha rivelato, tramite una conversazione tra il sergente maggiore del CRM Jennifer Mallick (Annet Mahendru) e il soldato in congedo Dennis (Maximilian Osinski), che il CRM ha concordato una decennale transizione di potere verso il governo civile come parte del patto di fondazione. "Nessuno sapeva però come sarebbe stato dieci anni dopo" osserva Dennis.

In prima pagina sul Civic Republic Tribune si legge "I militari verso il controllo civile", e che il CRM chiede un rinvio della scadenza del patto a causa della situazione di emergenza.

Gli scorsi episodi di World Beyond hanno già . mostrato il ritorno di un altro personaggio di The Walking Dead. Sempre secondo il giornale, a una domanda sull'effettiva fattibilità del piano con tempistica decennale, il generale Beale del CRM risponde: "Ci sono molte variabili da considerare. Ma ho piena fiducia che quando sarà il momento, eseguiremo il piano senza intoppi."

Si tratterebbe di un'operazione in tre fasi, che porterebbe l'esercito a non cedere mai il potere al governo civile. Toccherà ai protagonisti di The Walking Dead: World Beyond (e magari, chissà, al redivivo Rick Grimes) fermare il piano?