The Walking Dead: World Beyond, Gissette Valentin nel cast della seconda stagione

A pochi giorni dall'annuncio di alcuni membri del cast di The Walking Dead: World Beyond della fine delle riprese, i fan stanno venendo a conoscenza di alcuni nomi che faranno parte del cast della seconda e ultima stagione dello show spin-off di The Walking Dead. Deadline ha riportato che Gissette Valentin è stata scelta per un ruolo ricorrente.

Valentin interpreterà il caporale Diana Pierce, una soldatessa intelligente e motivata che ottiene il rispetto anche da persone che occupano posizioni autoritarie molto più elevate. La stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond risponderà a molte questioni in sospeso rispetto a quanto svelato nella prima stagione.



La sinossi di The Walking Dead: World Beyond spiega che la serie 'approfondisce una nuova mitologia e una storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico. Due sorelle insieme a due amici lasciano un luogo di sicurezza e comfort per pericoli coraggiosi, noti e sconosciuti, vivi e non morti in un'importante missione. Inseguiti da coloro che desiderano proteggerli e da coloro che desiderano minacciarli, i protagonisti sono al centro di una storia di crescita e trasformazione che si dipana su un territorio pericoloso, sfidando tutto ciò che sanno del mondo, di sé stessi e degli altri. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Ma tutti loro troveranno le verità che cercano'.

La serie è interpretata da Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale e Annet Mahendru.

Scoprite il nostro approfondimento su The Walking Dead: World Beyond, serie spin-off di The Walking Dead.