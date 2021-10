The Walking Dead: World Beyond, Jadis è pronta a tornare nel teaser della stagione finale

Per tutti i fan di The Walking Dead, l’atteso ritorno di Jadis (Pollyanna McIntosh) nello spin-off The Walking Dead: World Beyond è un evento da non perdere per cercare di capire che cosa è successo a Rick Grimes (Andrew Lincoln) quando è stato portato via su un elicottero insieme a lei nella nona stagione della serie madre.

Ora Jadis è al servizio della Civic Republic Military nella seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, come potete vedere nel promo qui sopra, e ritorna in scena circa sei anni dopo essere scomparsa a bordo di un elicottero della CRM con Rick. Gli episodi a venire in questa stagione riveleranno di più sul viaggio di Jadis.



"Nel trailer, quando riveliamo che Jadis farà davvero parte di questo spettacolo, ci sono alcuni dialoghi che spiegano qualcosa", ha detto lo showrunner di TWD: World Beyond, Matt Negrete a EW del ritorno di McIntosh nell'universo di The Walking Dead.



"Sta parlando di quanto crede nella CRM. La vede come l'ultima luce del mondo. Non sappiamo se sia una finzione o se sia reale, ma è ciò che sta dicendo comunque. Indossa quell'uniforme della CRM e ha anche una corda decorativa molto interessante che non abbiamo mai visto prima su un'uniforme CRM. Quindi è possibile che faccia parte di un gruppo diverso della CRM, e potremmo rivelare di più su questo".



Quando Jadis tornerà sarà la prima volta che il pubblico la vedrà da quel fatidico volo in un episodio della stagione 9 di The Walking Dead nel 2018:



"Sono passati sei anni e non ignoreremo quei sei anni che sono trascorsi tra lei che ha lasciato quello spettacolo e il suo arrivo in questo spettacolo. Parlerà un po' di quello che le è successo dopo che è salita su quell'elicottero con Rick", ha detto Negrete, che ha co-creato World Beyond con l'ex showrunner di The Walking Dead Scott Gimple. "E penso che, dal punto di vista dei fan di The Walking Dead, sarà molto intrigante per molte persone che lo guarderanno".



Il cast di The Walking Dead: World Beyond ha parlato del ritorno di Jadis mentre i fan ritengono che Michonne potrebbe tornare in The Walking Dead: World Beyond.