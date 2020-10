The Walking Dead: World Beyond, Matt Negrete: 'Non serve aver visto le altre serie di TWD'

Il co-creatore di The Walking Dead: World Beyond Matt Negrete rassicura: se non siete in pari o non avete mai visto The Walking Dead e Fear The Walking Dead non è affatto un problema.

Siete indietro con The Walking Dead e/o Fear The Walking Dead e siete preoccupati che questo possa impedirvi di vedere la nuova serie tv di AMC The Walking Dead: World Beyond? Tranquilli, non c'è pericolo.

"The Walking Dead: World Beyond non è tanto uno spin-off quanto un companion di The Walking Dead e Fear The Walkind Dead. Non serve davvero aver visto gli altri show per salire a bordo" spiega infatti Matt Negrete, lo showrunner e co-creatore della serie ai microfoni di TV Guide.

"Beyond riguarda un nuovo gruppo di personaggi che vive in un nuovo angolo dell'universo di TWD che non abbiamo mai visto prima in nessuna delle altre serie. Tutto ciò che avete bisogno di sapere è che 10 anni fa il mondo è andato in rovina, i morti hanno iniziato a camminare sulla Terra, e solo dei piccoli frammenti di civiltà sono sopravvissuti. Quando qualcuno muore, torna in vita come vaganti, e finché non vengono pugnalati o gli viene sparato un colpo in testa, continueranno a vagare per sempre, banchettando con ogni forma di vita che incontrano. Semplice!"

La serie differirà inoltre dalle sue "compagne" nel TWD Universe per la sua durata limitata: The Walking Dead: World Beyond avrà infatti solo due stagioni da 20 episodi.

Insomma, che siate o meno fan di lunga data di The Walking Dead, questa serie può tranquillamente fare per voi.