The Walking Dead: World Beyond, Matt Negrete sulla scena post-credit: 'Sarà il delirio'

Una scena post credit di World Beyond, apparsa nel quarto episodio dello spi-off, potrebbe aver anticipato qualcosa di interessante per il futuro di The Walking Dead.

La breve sequenza ci ha mostrato l'esistenza di alcuni esperimenti condotti sugli zombie, definiti soggetti di tipo A o B (come faceva Jadis nella serie principale). Resta ancora il mistero sul significato di tutto ciò, ma lo showrunner Matt Negrete ha avuto modo di descrivere ciò che ci aspetta in un'intervista per Entertainment Weekly:

"Ciò che si vede nella coda dell'episodio è uno sguardo ad una nuova ambientazione. Non sappiamo dove siamo ma c'è un nuovo personaggio, questa donna che sembra stia facendo qualcosa di molto interessante con i vuoti, qualcosa di molto scientifico. Vediamo anche una foto di alcune persone, inclusi gli scienziati e il padre delle ragazze, e sembrano molto uniti. Vediamo anche che il vuoto che lei sta studiando è ancora vivo in quella foto".

Il riferimento è agli esperimenti sui non morti (o vuoti, come vengono chiamati qui), che a quanto pare hanno a qualcosa a che fare con la Repubblica Civica che ha rapito Rick Grimes. Lo showrunner ha concluso dicendo che tutto ciò apre la porta a moltissime domande e scopriremo solo con le nuove puntate il delirio che c'è dietro.

Non resta che attendere il 30 ottobre per la quinta puntata. Vi ricordiamo inoltre che potrebbe esserci un crossover tra The Walking Dead e lo spinoff.