The Walking Dead: World Beyond, Max Osinski entra nel cast della seconda stagione

Sono già in corso le riprese della seconda ed ultima stagione dello spin-off della serie creata da Scott Gimple e Matthew Negrete, The Walking Dead: World Beyond, che espande ulteriormente l’universo di The Walking Dead. Ora la serie vede una nuova aggiunta al cast, Max Osinski infatti ricoprirà un ruolo ricorrente.

Con protagonisti i giovani sopravvissuti all'apocalisse zombie Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) lo show ci svela lentamente la Civica Repubblica Militare, l’organizzazione che ha rapito Rick Grimes nella non stagione della serie madre.



Sotto il comando del tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond), il CRM ha diviso il gruppo di adolescenti quando Huck (Annet Mahendru) ha consegnato Hope a Kublek e Silas è stato catturato dalla misteriosa forza militare al terminare della prima stagione.



Osinski interpreterà Dennis, un "soldato un tempo dedicato e disciplinato che ora sta cercando di raccogliere i pezzi della sua vita”, come riportato da Deadline. Osinski ha interpretato l'agente dello SHIELD James Davis in sette stagioni di Agents of SHIELD e ha recitato in Shameless, New Amsterdam e il reboot di MacGyver riavviato.



"Entusiasta di far parte di questo universo, non vedo l'ora di condividere ciò su cui stanno lavorando tutti qui", ha scritto Osinski in un post su Instagram dal set in Virginia di World Beyond che trovate in calce alla notizia.



Osinski si unisce a un cast che include Nico Tortorella come Felix, Jelani Alladin nei panni di Will, Joe Holt nei panni del Dr. Leo Bennett padre delle protagoniste, Natalie Gold come scienziato della Repubblica Civica Dr. Lyla Bellshaw e Ted Sutherland come Percy. Negrete, che funge da showrunner, ha descritto la seconda stagione come più grande per portata e scala con una maggiore enfasi sulla CRM, la casa di 200.000 sopravvissuti in una località segreta.



Ha dichiarato: "Penso che lo scopo sarà molto più grande, e stanno per lottare con il destino e con cose molto più grandi - mettiamola così - nella seconda stagione".



La prima stagione di The Walking Dead: World Beyond ci ha fornito indizi sul destino di Rick Grimes ma la seconda forse potrebbe fornirci informazioni ancora più dettagliate per rimettere insieme i pezzi del puzzle che coinvolgono lo sceriffo prima dell'arrivo del film a lui dedicato.



Inoltre la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond avrà più scene d'azione secondo Jelani Alladin che interpreta Will perciò non ci resta che attendere per scoprire che cosa ci hanno riservato.