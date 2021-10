The Walking Dead: World Beyond, Michonne si trova nel Perimetro?

L'universo di The Walking Dead continua ad espandersi: mentre la serie madre si avvia ormai verso la sua tanto attesa conclusione, infatti, spin-off come Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond continuano a regalarci nuove storie e possibili collegamenti con i personaggi già conosciuti grazie allo show principale.

Il primo episodio della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, ad esempio, ha fatto sì che molti fan tornassero a ragionare sull'addio di Michonne e sulla possibilità che il personaggio di Danai Gurira torni a farsi vivo proprio grazie agli sviluppi della nuova serie satellite.

Durante questa premiere (a proposito, qui trovate alcune immagini dal set della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond) siamo infatti entrati in contatto con gli abitanti del Perimetro, un vastissimo territorio circondato da mura nel quale, come già visto tante volte in passato, ha luogo un nuovo tentativo di ricostruire una società civile post-apocalittica.

Gli abitanti del Perimetro sono inoltre collegati alla CRM, che come ben sappiamo sembra essere coinvolta nel rapimento di Rick Grimes: non è da escludere, dunque, che dopo essersi messa sulle tracce del personaggio di Andrew Lincoln Michonne sia entrata in contatto proprio con gli abitanti del Perimetro e che, magari, si sia temporaneamente o meno stabilita da quelle parti.

Vedremo se lo show ci svelerà qualcosa al riguardo: voi, intanto, fateci sapere nei commenti se ritenete plausibile la cosa. Nel frattempo, il cast di The Walking Dead: World Beyond ha parlato del ritorno di Jadis.