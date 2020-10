The Walking Dead: World Beyond, Nico Tortorella sulla sessualità e la missione di Felix

World Beyond durerà solo due stagioni, ma ciò non significa che non avremo modo di affezionarci ai nuovi personaggi: tra di loro ci sarà anche Felix Carlucci, una sorta di figura paterna per le ragazze protagoniste.

L'attore che lo interpreta, Nico Tortorella, ha condiviso alcuni dettagli sul suo ruolo in un'intervista per TV Insider: "Felix ha visto alcune cose del mondo fuori dalle mura, ma anche lui sta trascorrendo la post-apocalisse al riparo. Prima che il mondo finisse, Felix viveva per strada, dopo essere stato buttato fuori di casa perché è gay".

Non è il primo personaggio omosessuale della serie, ma questa caratteristica ha giocato un grande ruolo per l'attore, che si definisce gender fluid. Ha deciso di accettare il lavoro solo dopo aver parlato con il creatore Scott Gimple: "Scott mi disse una cosa che catturò subito la mia attenzione: 'L'unica opposizione che esiste dopo l'apocalisse è quella tra morti e vivi', e ciò fece risuonare qualcosa dentro di me. Volevo vivere in quel mondo, volevo sapere cosa di provasse".

Tortorella, dopo essersi detto contento per la possibilità di lavorare in un ambiente inclusivo nei confronti delle diversità, ha poi spiegato che il suo personaggio entrerà "in modalità papà", visto che "ha l'addestramento migliore ed è lui che si prende cura della situazione e che sa cosa bisogna fare perché tutti stiano al sicuro. Il suo primo obiettivo è proteggere le ragazze, proteggere la famiglia che si è scelto".

Hope e Iris saranno le sue sorellastre, visto che Felix è stato adottato dal padre delle giovani, andato in missione a New York per conto del CRM (l'organizzazione militare dietro al salvataggio di Rick). Nel corso delle puntate Felix si accorgerà che le due hanno diritto alla loro indipendenza, ma per saperne di più dovremo attendere i nuovi episodi. Nell'attesa vi consigliamo la nostra anteprima di World Beyond!