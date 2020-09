The Walking Dead: World Beyond, nuovo trailer per la serie evento

AMC ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer ufficiale per The Walking Dead: World Beyond, l'attesissimo spin-off della saga televisiva principale che farà il suo esordio sull'emittente americana il prossimo 4 ottobre. Questa serie evento adotterà un approccio decisamente diverso dall'originale ma addentrandosi nel medesimo universo.

Il nuovo trailer ci porta immediatamente dentro a questo nuovo approccio all'universo narrativo di The Walkind Dead, e introduce gli "Endlings", ovvero i personaggi principali: Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu), e Silas (Hal Cumpston), che si lasciano alle spalle le rispettive case per intraprendere un viaggio attraverso un territorio dilaniato dall'epidemia, dieci anni dopo l'arrivo degli zombie e del virus da cui tutto ha avuto inizio.

Come in molti sapranno, The Walking Dead: World Beyond si distinguerà per un approccio diverso rispetto a quello della serie madre e di Fear The Walking Dead: in questo caso, infatti, i protagonisti saranno dei ragazzi nati nel bel mezzo dell'apocalisse zombie.

Il nuovo show debutterà il prossimo 4 ottobre su AMC e salterà a piè pari la caduta del mondo che tutti conosciamo, dunque, e ci proietterà direttamente alla ricostruzione di una nuova società a cui toccherà convivere con gli zombie e di cui, ovviamente, i protagonisti della serie saranno parte integrante. Secondo lo stesso Robert Kirkman, intanto, quello di The Walking Dead: World Beyond sarà un mondo completamente inedito; nel precedente trailer di The Walking Dead: World Beyond, invece, si era parlato anche del rapimento di Rick.

Alla regia dell'episodio che apre la serie c'è Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer, Kong: Skull Island), con l'episodio che sarà trasmesso subito dopo il finale della decima stagione di The Walking Dead.