The Walking Dead: World Beyond omaggia Lost nel finale di stagione

La prima stagione dello spin-off The Walking Dead: World Beyond si è conclusa, e poiché lo spettacolo è ambientato negli anni dell’apocalisse zombie, alcuni flashback nel finale di stagione ci hanno mostrato i primi giorni dei personaggi principali alle prese con l’epidemia.

Molti spettatori che hanno vissuto l’esperienza con Lost sanno che lo show targato ABC è stato costruito su flashback usati per approfondire storie e connessioni tra i suoi personaggi.



Scott Gimple, il chief content officer di The Walking Dead è un fan dichiarato della serie di sopravvivenza sull’isola misteriosa. In effetti ha spiegato che World Beyond in un certo senso, ha omaggiato Lost.



"Proveremo a usare i flashback in modi leggermente diversi. Ma sì, adoro Lost così tanto. Sono sicuro che sono diversi, ne sono sicuro" ha detto Gimple a ComicBook che con questo sistema stava cercando di scavare nell'universo di The Walking Dead e negli angoli più interessanti della storia.



"Quando abbiamo lasciato il Campus Colony, le persone erano tipo, 'Oh, amico, volevo davvero vedere quel posto.' E lo abbiamo fatto", dice. "Volevamo davvero tornare lì".



Lo showrunner di The Walking Dead: World Beyond Matt Negrete ha condiviso una prospettiva simile. "Non era progettato specificamente per essere un omaggio a Lost, ma ero anche io un grande fan di quello spettacolo", ha detto Negrete a Comicbook.



"Penso che i confronti siano inevitabili, ma anche nella stanza degli scrittori abbiamo parlato di alcuni di quei flashback in LOST, alcune di quelle grandi storie. Per noi nella prima stagione, li abbiamo usati per approfondire davvero i personaggi e volevamo davvero trascorrere questa stagione facendo conoscere al pubblico questi personaggi e quello che hanno passato raccontando una storia completa di dove erano stati e dove si trovano nel loro presente” ha detto Negrete.



“Penso che per noi la seconda stagione tratterà di dove stanno andando questi personaggi. Sì, mentirei se dicessi che LOST non ha avuto un'influenza, ma dirò che nella seconda stagione stiamo davvero tracciando il nostro corso in molti modi" ha concluso lo showrunner.



Tuttavia, i parallelismi con Lost non si fermano ai flashback di World Beyond. Sia Fear the Walking Dead che The Walking Dead: World Beyond hanno messo l'uno contro l'altro i personaggi principali dello spettacolo, i tradizionali "bravi ragazzi”. Alicia Clark contro Victor Strand, Felix e Huck hanno quasi combattuto fino alla morte nel finale di World Beyond. E anche Rick e Shane che avevano punti di vista contrastanti in The Walking Dead.



Gimple paragona questo conflitto anche alla lunga faida di Lost tra Jack Shepherd e John Locke, personaggi interpretati rispettivamente da Matthew Fox e Terry O'Quinn.



"Non penso che il conflitto sia necessariamente il motore totale della storia. Penso che il cambiamento lo sia. E dirò, nella quinta stagione di Fear tutti stavano cercando di essere sulla stessa linea. Questi personaggi volevano tutti la stessa cosa, che era la redenzione. E stavano facendo qualcosa di benevolo. E alla fine vengono tutti completamente schiacciati e distrutti" ha detto Gimple.



La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond entrerà in produzione all'inizio del 2021. Gli showrunner di Fear the Walking Dead non hanno escluso un grande ritorno quando la seconda metà della sua sesta stagione sarà trasmessa, dopo gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead, che inizierà la messa in onda a febbraio in USA e dall'1 Marzo 2021 su FOX.