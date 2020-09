The Walking Dead: World Beyond, pareri contrastanti accolgono l'arrivo della serie

The Walking Dead: World Beyond, la serie spin-off della ben più celebre The Walking Dead, è stata accolta dalla critica con pareri piuttosto contrastanti alla sua anteprima. Ambientata 10 anni dopo l'apocalisse, racconta le vicende di gruppo di giovani che fa di tutto per sopravvivere in un mondo così complesso.

David Opie di Digital Spy afferma che lo show è privo di qualsiasi tensione, riproponendo cose già viste in precedenza nella serie principale: "Guardare i giovani sopravvissuti imparare di nuovo a uccidere gli zombi è emozionante quanto guardare degli adolescenti che giocano al Monopoly. In un franchise che racconta qualsiasi particolare della vita post-apocalittica, World Beyond rappresenta un passo indietro con il suo ottimismo fiducioso".

Altrove, Ron Hogan di Den of Geek ha dato ai primi episodi quattro stelle su cinque, elogiando in particolare lo showrunner Matt Negrete: "Crescere è terrificante anche in un mondo senza zombi; in questo mondo al di là del nostro, crescere potrebbe essere l'ultima cosa che un liceale fa".

TV Guide sottolinea che la serie è piuttosto piatta, affermando che World Beyond non offre al pubblico nuove idee o personaggi affascinanti per cui fare il tifo. Cameron Bonomolo di ComicBook afferma che World Beyond sembra innescare l'inizio di una "direzione coraggiosa e diversa" per il franchise in continua espansione, mentre Richard Trenholm di cnet lo descrive come uno Stand By Me con più cadaveri: "Potrebbe non essere la festa più splatter che i fan dell'horror hardcore abbiano mai visto, ma invita un pubblico più ampio. World Beyond è fondamentalmente la versione da giovane adulto di The Walking Dead, e va bene così".

Se siete curiosi, date un'occhiata alle prime impressioni del cast di The Walking Dead: World Beyond e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa serie.