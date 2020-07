The Walking Dead: World Beyond, parla Julia Ormond: 'Rick? Elizabeth non vi dirà nulla'

The Walking Dead: World Beyond è ancora un oggetto relativamente misterioso: per conoscere a fondo il nuovo spin-off di The Walking Dead bisognerà aspettare il prossimo ottobre, ma fino ad allora sarà lecito chiedersi in che modo in nuovi personaggi si inseriranno nella continuity che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni.

È sicuramente molta la curiosità di scoprire come e quando le new entry interagiranno con i personaggi storici dello show, ma nell'attesa di scoprire come andranno le cose la nostra Julia Ormond ha già lasciato intendere che la sua Elizabeth potrebbe sapere qualcosa sul rapimento di Rick Grimes.

"Se Elizabeth dovesse sapere qualcosa sul rapimento di Rick non sono sicura che ve lo farebbe sapere. E se Elizabeth vi dicesse qualcosa, non sono sicura che dovreste crederle. Ed io, Julia, non dirò niente perché vorrei evitare di perdere il lavoro" ha spiegato l'attrice. Toccherà, insomma, tenere occhi e orecchie ben aperti: quello di The Walking Dead è come sempre un mondo infido, e non sempre ci si può fidare di chi si ha davanti.

Al Comic-Con, intanto, è stato finalmente presentato il nuovo trailer di The Walking Dead: World Beyond; Robert Kirkman, invece, si è detto convinto che The Walking Dead: World Beyond ci aprirà un mondo completamente nuovo.