The Walking Dead: World Beyond, un personaggio cerca una cura per gli zombie

Stiamo scoprendo sempre nuove informazioni sul mondo di The Walking Dead: World Beyond, ora vi segnaliamo questa notizia che ci permette di conoscere l'obiettivo di uno dei personaggi più importanti della nuova serie spin-off dell'opera di Robert Kirkman.

Stiamo parlando di Leo Bennett, dottore interpretato da Joe Holt, le cui conoscenze in biochimica e genetica lo rendono una risorsa fondamentale per la leadership di CRM. L'attore ha partecipato alla nuova edizione del Comic-Con, rispondendo alle domande dei fan e descrivendo così il suo personaggio: "È una persona brillante, ecco perché hanno scelto me per interpretarlo! Cerca di condividere tutto quello che ha scoperto sul virus e in particolare come fermare questa epidemia, per questo spesso si trova in altre comunità, per aiutarli con la loro ricerca".

Il suo carattere però lo porterà spesso a scontrarsi con la leader di CRM, Elizabeth Kublek, personaggio molto diverso da Leo, come ammette Joe Holt: "È una delle figure più importanti di questa nuova comunità, che sarà un posto molto autoritario. Penso che sia un personaggio molto pragmatico, ma questo nel mondo di The Walking Dead spesso vuol dire essere pericolosamente vicini ad essere una persona sociopatica". Siamo sicuri che tutti i fan sono in attesa di scoprire quale è stata l'origine del virus che ha cambiato per sempre il mondo di Rick Grimes e gli altri, nel frattempo vi lasciamo con il trailer di The Walking Dead: World Beyond.