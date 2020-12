The Walking Dead: World Beyond, un personaggio di TWD potrebbe apparire nello spin-off

L’ultima volta che abbiamo visto Jadis in The Walking Dead ha di fatto salvato la vita di Rick Grimes nella nona stagione, con il piccolo dettaglio che non sappiamo dove sia finito il nostro eroe. Jadis lo ha messo su un elicottero della Repubblica Civica e da allora abbiamo perso le tracce di entrambi.

Il co-creatore di The Walking Dead: World Beyond dice che è "improbabile, ma non impossibile" che Jadis (Pollyanna McIntosh) di The Walking Dead ritorni nella seconda e ultima stagione della serie spin-off.



"Odio essere la persona che non può rispondere a tutte queste domande, ma dovremo aspettare e vedere", ha detto a Insider il co-creatore e produttore di World Beyond Scott Gimple quando gli è stato chiesto del ritorno di Jadis il cui vero nome è Anne.



World Beyond ci ha regalato un collegamento con le azioni di Jadis in The Walking Dead in una scena post-crediti che mostrava la Repubblica Civica condurre esperimenti su zombie etichettati come "TS: A" o "Test Subject A", apparentemente rispondendo a ciò che accade a qualcuno marchiato con una "A."



Rick è stato etichettato come "A" da Jadis prima che lei lo chiamasse "B" quando sollecitava un elicottero per salvarlo.



Alla domanda se World Beyond ha risposto a cosa significa essere una "A" o una "B", Gimple ha risposto: "Lo dirò. Il modo in cui lo abbiamo rivelato nello show è coerente con come è nell'universo, ma non ho intenzione di scomporlo più di quanto ha fatto lo spettacolo".



La seconda stagione esplorerà più direttamente la Repubblica Civica e le sue molteplici strutture, e potrebbe addirittura rispondere al mistero più longevo di The Walking Dead riguardo la scomparsa di Heath (Corey Hawkins) che fu rapito e scambiato da Jadis.

Gimple ha già confermato che l’interprete di Jadis, Pollyanna McIntosh si unirà ad Andrew Lincoln nei lungometraggi di The Walking Dead che riveleranno cosa gli è successo.