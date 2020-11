The Walking Dead: World Beyond, sarà sempre piò oscuro e pericoloso parola di Matt Negrete

The Walking Dead: World Beyond diventerà sempre più dark con l'introduzione di un misterioso nuovo arrivato che segna una svolta pericolosa per la prima stagione, a partire dall'episodio sei intitolato Shadow Puppets.

La prima stagione di dieci episodi dello spin-off di The Walking Dead è arrivata a metà con l'episodio Madman Across the Water, nel quale i nostri eroi adolescenti hanno attraversato il fiume Mississippi poco prima del loro incontro con lo sconosciuto Percy (Ted Sutherland).

"Percy è una persona misteriosa che sarà potenzialmente in giro per più di un episodio. E siamo a metà della prima stagione e la presenza di questo personaggio in arrivo cambierà davvero la traiettoria di questi prossimi cinque episodi in un modo che penso sarà irrevocabile", ha detto a EW il co-creatore e showrunner Matt Negrete.

"Le cose evolveranno e la scintilla scatterà dalla presenza di questo personaggio. Ci sono davvero un sacco di effetti domino che abbiamo organizzato in questa stagione, e la presenza di questo personaggio farà cadere il primo domino. E sono entusiasta che le persone vedano dove tutto va a finire" ha aggiunto.

In un'anteprima dell'episodio della serie spin-off diretta dall'ex interprete di Abraham Ford di The Walking Dead Michael Cudlitz, lo sconosciuto afferma di avere - o meglio, aveva- un camion funzionante che trasporta barili di carburante. Iris (Aliyah Royale) propone un accordo: il suo gruppo di sei recupererà il camion rubato di Percy se lui li porterà dove devono andare.



Il gruppo composto da Iris, la sorella Hope (Alexa Mansour), gli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) e gli accompagnatori adulti Huck (Annet Mahendru) e Felix (Nico Tortorella) deve compiere la loro missione per salvare il il padre delle ragazze (Joe Holt) dalle grinfie della Repubblica Civica, ciò significa andare contro un'organizzazione oscura che conduce orribili esperimenti sugli zombie che potrebbero spiegare che fine abbia fatto Rick Grimes.



"Il nostro gruppo si occuperà dell'arrivo di questo misterioso sconosciuto che si è presentato alla fine. E come ho detto prima, introdurrà davvero qualcosa di nuovo. E ci sarà un elemento di pericolo che arriva con l'arrivo di questo personaggio ", continua Negrete su ciò che ci aspetta nell'episodio sei.



"Dirò anche che ciò che accadrà nel prossimo episodio segnerà davvero il corso per il resto della stagione. Le cose potrebbero diventare un po' più oscure di quanto non fossero nella prima metà di stagione. E davvero, il pericolo finora è stato che non sapevano come comportarsi con il mondo, ma ora hanno una migliore percezione delle cose. E stiamo iniziando a vederli effettivamente uccidere gli zombie. Ma ora potrebbe esserci un'ulteriore minaccia. Potrebbe essere un elemento umano con cui dovranno presto fare i conti. E questo renderà le cose molto pericolose" ha concluso Negrete.



Gli showrunner hanno anche spiegato perché The Walking Dead: The World Beyond durerà soltanto due stagioni mentre tutti i fan aspettano notizie o indizi su Rick Grimes da questo show.