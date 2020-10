The Walking Dead: World Beyond, ecco i primi indizi sulla sorte di Rick Grimes

La nuova serie spin-off The Walking Dead: World Beyond, per ammissione dello stesso showrunner Matt Negrete, dovrebbe far conoscere al pubblico qualche novità sulla sorte di Rick Grimes, e nel primo episodio in effetti sembra spuntare qualche indizio al riguardo. Come sappiamo, il personaggio di Andrew Lincoln è scomparso a bordo di un elicottero.

Il velivolo, nell'episodio in questione (stagione 9 di The Walking Dead), aveva le insegne del CRM, Civic Republic Military. Comandata dal tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond), questa forza fa parte della cosiddetta Rete dei Tre Anelli, un'alleanza tra le principali civiltà post-apocalittiche, tra le quali figura la colonia del campus di Omaha su cui è incentrata World Beyond. A quanto pare, il CRM sta sviluppando, sotto la guida del biochimico e genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt), una cura per la piaga degli zombie.

Nel primo episodio della nuova serie, che durerà soltanto due stagioni, le figlie di Bennett, Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), sono tra i 9.671 sopravvissuti all'interno del Campus Colony a Omaha, in Nebraska. Se la prima si dice fiduciosa che il padre lontano stia lavorando a una soluzione, la seconda è sospettosa sulla Repubblica Civica: "Non sappiamo dove sono, né cosa fanno."

Kublek, infatti, arriva in elicottero al campus in rappresentanza della Repubblica e non rivela alcuna informazione utile. Le ragazze si scagliano contro di lei: "Non permetti a nessuno di comunicare, non dici a nessuno dove siete e dov'è nostro padre."

A questo punto Kublek consegna alle ragazze una mappa in codice, mostrando la posizione di Bennett: lo scienziato insegna in una struttura della Repubblica Civica nello Stato di New York.

A questo punto, sembra probabile che anche per Rick Grimes sia impossibile muoversi dalla Repubblica Civica e comunicare con l'esterno. Del resto, come aveva spiegato Danai Gurira in un'intervista, "Rick potrebbe rimanere così a lungo lontano da chi ama soltanto contro la sua volontà."