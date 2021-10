The Walking Dead: World Beyond, ecco quando arriverà un personaggio della serie principale

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato le nostre prime impressioni su The Walking Dead World Beyond 2, distribuita su Prime Video a partire dal 4 Ottobre. Secondo quanto riportato da ComicBook, l'episodio 5 di questa season, "Quatervois", si concluderà con una scena post-credits cruciale, che si lega al più ampio universo di Walking Dead.

Che un nome già sentito sarebbe arrivato in The Walking Dead World Beyond era un fatto già annunciato tempo fa, ma adesso sappiamo quando.

Già nel terzo episodio avevamo visto un personaggio conosciuto, ovvero Hope Bennett, figlia del biochimico e genetista Leo Bennett. Anch'egli è apparso nello spin-off, per la prima volta nella scena post-credits dell'episodio 4 della stagione 1. Qui Leo era alla CR Research Facility a Ithaca, New York, dove, con un team di scienziati, lavorava per mettere fine all'apocalisse zombie.

Scott Gimple, co-creatore di World Beyond insieme a Matt Negrete, ha commentato la possibilità di vedere un ritorno, sottolineando l'importanza dei collegamenti tra gli spin-off e lo show principale. Ma non solo. "[La stagione 2] riguarda davvero quei mondi diversi, quei mondi molto diversi. Approfondiremo sempre di più la CRM, come indicato nel finale [della stagione 1]. Potremmo vedere dei volti familiari, è possibile", ha anticipato Gimple. "Si tratta di crescere. Questo è uno spettacolo di due stagioni, quindi questi ragazzi hanno vissuto un'esperienza molto intensa in cui devono crescere molto velocemente. Vediamo questi personaggi cambiare un po' nel corso di questi dieci episodi. "