The Walking Dead: World Beyond, quando debutterà lo spin-off? Gli aggiornamenti da AMC

The Walking Dead: World Beyond era già stato annunciato per gli ultimi mesi del 2020, ma adesso AMC ci fornisce degli aggiornamenti in merito, confermando di fatto il debutto dello show a fine anno.

Lo spin-off di The Walking Dead arriverà per fine anno.

A confermarlo sono Josh Sapan e Ed Carroll, il CEO e il COO di AMC, che stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, hanno fornito diversi aggiornamenti sullo stato della produzione di questo e altri show del network.

"Abbiamo nuovamente spostato The Walking Dead: World Beyond all'ultimo quarto del 2020, e stiamo terminando la post-produzione. Così dovremmo essere pronti per il debutto" ha affermato Carroll "Abbiamo un nuovo show, molto atteso, intitolato Soulmates, che andrà in onda nella seconda metà dell'anno. E poi dovremmo avere anche alcuni episodi della sesta stagione di Fear The Walking Deadnella seconda metà dell'anno".

Intanto, per quanto riguarda la serie madre, The Walking Dead: "La situazione di The Walking Dead, che filma in Georgia, sarà monitorata di settimana in settimana, se non di giorno in giorno".

E ha proseguito Sapan: "Abbiamo dovuto rimandare la produzione e la postproduzione di diversi show, e questo ha portato a degli spostamenti nel calendario tra adesso e la fine dell'anno, che stiamo cercando di gestire al meglio" aggiungendo che gli sceneggiatori di The Walking Dead e Better Call Saul stanno lavorando sull'undicesima stagione e sugli episodi finali degli show in writing room virtuali, "quindi il lavoro procede".

Non ci resta dunque che attendere per scoprire i nuovi sviluppi.