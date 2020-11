The Walking Dead: World Beyond, ci sarà Rick Grimes? Risponde AMC

Vi avevamo segnalato il rumor riguardo un ritorno importante in The Walking Dead: World Beyond, un dipendente del network televisivo AMC ha quindi deciso di fare chiarezza condividendo un breve comunicato.

I numerosi fan di The Walking Dead avevano scoperto la presenza di Andrew Lincoln tra il cast della decima puntata dello show spin-off, ipotizzando quindi che la puntata avrebbe rivelato qualcosa in più sul rapimento di Rick Grimes, avvenuto durante la nona stagione dello show principale. Come sapete il leader di Alexandria è stato catturato dai militari della Repubblica Civica, anche se ancora non sappiamo i motivi dietro questa loro azione. Parlando con i giornalisti di Insider, un dipendente di AMC ha quindi smentito la notizia, secondo i giornalisti della testata online: "Questa persona era preoccupata che i fan potessero rimanere insoddisfatti di fronte alla mancata apparizione di Rick nella puntata".

Sembra quindi che dovremo aspettare i film dedicati al personaggio di Andrew Lincoln per scoprire come continuerà la sua storia. In attesa di altre informazioni, vi segnaliamo questa intervista a Matt Negrete di The Walking Dead: World Beyond, in cui lo showrunner parla delle prossime avventure del gruppo di protagonisti della serie spin-off, disponibile in Italia nel catalogo streaming di Amazon Prime Video.