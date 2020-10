The Walking Dead: World Beyond, rimarrà solo un sopravvissuto alla fine della serie?

La fine della specie umana sembra essere un tema fondamentale per World Beyond, che potrebbe aver già posto le basi per un drammatico finale in attesa di ricongiungersi ai film di The Walking Dead incentrati su Rick Grimes.

Ad aver attirato l'attenzione dei fan è l'uso di un particolare termine da parte dei protagonisti: "Endgling". Il gruppetto formato da Hope, Iris, Silas ed Elton ha deciso di chiamarsi così in seguito alla spiegazione di quest'ultimo riguardo al terribile periodo che stanno vivendo: "Finiremo come i dinosauri. Sono fortunato ad esserne al corrente, a sapere che devo fare in modo che la mia vita conti. È tutto ciò che faccio. È davvero tutto ciò che ciascuno di noi può fare. Siamo gli ultimi (Endlings)".

Il termine inglese indica "l'ultimo essere vivente sopravvissuto della sua specie o della sua sottospecie, la cui morte porta conseguentemente all'estinzione della suddetta specie o sottospecie".

Elton precisa che in realtà la loro è l'ultima generazione ad avere il privilegio di vivere sul pianeta prima dell'estinzione e prima che anche l'ultimo essere vivente sia scomparso. È interessante sapere che il titolo originale dello spin-off sarebbe dovuto essere proprio The Walking Dead: Endglings, per cui è probabile che abbia un significato molto importante anche nel resto della serie.

Da qui si potrebbe ipotizzare che nel corso delle puntate assisteremo ad una lenta "estinzione" dei personaggi principali, fino ad arrivare al finale con solo un ultimo superstite, l'endling del gruppo. Ovviamente è presto per dirlo e scopriremo se la teoria si dimostrerà fondata soltanto con la seconda e ultima stagione di World Beyond.