The Walking Dead: World Beyond, Robert Palmer Watkins promosso a personaggio ricorrente

Procedono i lavori della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond che sarà composta da dieci episodi e ci mostreranno i personaggi in conflitto contro la Civic Republic Military. Robert Palmer Watkins, che ha vestito i panni di Frank Newton nella prima stagione, è stato promosso a personaggio ricorrente per la seconda stagione.

Newton è apparso per la prima volta nell'episodio 8 della prima stagione in una scena che rivela un grandissimo colpo di scena: Huck (Annet Mahendru) è una spia della Civic Republic Military e figlia del tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond).



Max Osinski si è aggiunto al cast di The Walking Dead: World Beyond in un ruolo ricorrente nei panni di Dennis, descritto come un "soldato un tempo dedicato e disciplinato che ora sta cercando di raccogliere i pezzi della sua vita."

Altri subalterni della CRM introdotti la scorsa stagione includono il sergente maggiore Barca (Al Calderon) e la scienziata Lyla Belshaw (Natalie Gold), che abbiamo visto compiere esperimenti sugli zombie in una struttura di ricerca della Repubblica Civica a New York.



Quella struttura di ricerca, dove il dottor Leo Bennett (Joe Holt) stava presumibilmente sviluppando una cura per il virus, era la destinazione prevista per le sorelle protagoniste della serie, Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), che hanno intrapreso un viaggio attraverso il paese con Felix (Nico Tortorella) e gli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) per salvare il dottor Bennett.



"Sarà davvero un'espansione del mondo. Vedremo molto di più della CRM", ha detto lo showrunner e co-creatore della serie Matt Negrete ComicBook sulla seconda stagione. "Avremo uno sguardo, o forse più di uno sguardo, su come operano, qual è il loro modus operandi. Passeremo un po' di tempo nella struttura in cui è stato il padre delle ragazze e saremo più immersi in quel mondo", ha continuato Negrete. “Ci sono sicuramente molte cose interessanti che esploreremo, tutto relativo alla CRM e all'universo più ampio".



La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond sarà legata ai film di Rick Grimes, dopotutto alcuni indizi sono stati lasciati in giro fin dalla prima stagione, siete curiosi di vedere come si collegheranno le cose? Fatecelo sapere nei commenti!