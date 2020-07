The Walking Dead: World Beyond, Scott Gimple: 'Il CRM sarà una presenza costante'

Quante domande ci poniamo ancora sul mondo di The Walking Dead? Tra la serie madre e lo spin-off Fear The Walking Dead i quesiti tutt'ora inevasi sono sicuramente molti, ma stando alle parole di Scott M. Gimple l'arrivo di un terzo show sul mondo di Robert Kirkman sarà destinato a risolverne un bel po'.

Secondo il produttore, infatti, The Walking Dead: World Beyond non si limiterà soltanto a raccontarci nuove storie inerenti al mondo post-apocalittico che ben conosciamo, ma servirà anche ad approfondire la nostra conoscenza di ciò che abbiamo già visto negli altri due show.

"Vedremo Elizabeth, ma vedremo anche altri personaggi. E sì, loro [il CRM, organizzazione responsabile del rapimento di Rick Grimes] saranno una presenza costante e questo spiegherà un sacco delle cose che abbiamo visto negli altri show, ma ci porrà anche delle nuove domande. E con questo non sto cercando di essere vago. Impareremo davvero un sacco di cose" ha spiegato Gimple.

Insomma, una serie spin-off che, se verranno mantenute queste promesse, potrebbe ben presto rivelarsi fondamentale per capire alcuni avvenimenti della serie principale tra cui, ovviamente, proprio la scomparsa di Rick. A tal proposito, anche la protagonista di The Walking Dead: World Beyond ci ha anticipato qualcosa su ciò che vedremo nello show; dal Comic-Con, intanto, è finalmente arrivata la data d'uscita di The Walking Dead: World Beyond.