The Walking Dead: World Beyond, secondo Helton la fine dell'umanità è imminente

Mentre scopriamo i primi indizi sul destino di Rick in The Walking Dead: World Beyond, i personaggi dello show sono in viaggio per completare la loro missione, nel frattempo hanno iniziato a discutere della situazione del mondo visto nell'opera di Robert Kirkman.

In particolare, Elton, il personaggio interpretato da Nicolas Cantu, ha rivelato ai suoi amici la sua teoria riguardo il futuro dell'umanità, affermando di essere molto pessimista a riguardo: "Il vento vince sempre. Lo diceva mia madre riguardo il fatto che è la natura a decidere chi vive e chi muore. Alla fine aveva ragione. Ci troviamo al periodo di estinzione dell'Olocene. In modo diretto o indiretto ci stavamo già uccidendo da soli, ma la natura ha trovato una scorciatoia. I dinosauri ci hanno messo quasi 60 mila anni a morire dopo aver vissuto per 240 milioni di anni, seguendo il loro esempio e il fatto che l'umanità è vecchia di 600 mila anni e insieme ad altre variabili, direi che ci restano 15 anni prima di scomparire del tutto".

Siamo sicuri che nel corso delle puntate della stagione sarà affrontato di nuovo questo argomento, nel frattempo vi lasciamo con questa notizia riguardo un possibile crossover in The Walking Dead: World Beyond.