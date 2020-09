The Walking Dead: World Beyond, la serie di AMC si mostra con delle nuove immagini

Manca poco più di un mese all'arrivo sulle tv americane di The Walking Dead: World Beyond, il nuovo spin-off di The Walking Dead. Cominciamo ad entrare nel mood allora con queste foto inedite dello show. Apocalypse/2020 got you down? Do a photoshoot! These new stills from #TWDWorldBeyond are gorgeous (a thread)

Trovate un intero thread su Twitter dedicato alle nuovissime still tratte da The Walking Dead: World Beyond (qui in calce alla notizia ne avete un assaggio).

"L'apocalisse/2020 vi ha buttato giù? Realizzate un photoshoot! Queste nuove still di #TWDWorldBeyond sono magnifiche (un thread)" scrive infatti l'account ufficiale dello show.

La prima di due stagioni della serie targata AMC scritta e prodotta da Matt Negrete e Scott M. Gimple, che rivestono entrambi il ruolo di showrunner, debutterà il 4 ottobre sul network americano, e vedrà nel cast anche Nico Tortorella, Annet Mahendru, Aliyah Royale, Joe Holt, Aaron Snyder, Nicolas Cantu, Christina Marie Kanis e Samantha Lorraine.

Come recita la sinossi ufficiale dello show "The Walking Dead: World Beyond si butta a capofitto in una nuova mitologia, raccontando la storia della prima generazione cresciuta in un mondo post-apocalittico. Due sorelle, assieme a due amici, lasciano il luogo in cui erano vissuti in sicurezza per affrontare coraggiosamente i pericoli che si porranno loro davanti, conosciuti o meno, vivi o non-morti, per portare a termine una missione di grande importanza. Inseguiti da coloro che vorrebbero proteggerli, come da chi vorrebbe invece fargli del male, i ragazzi saranno protagonisti di una storia di crescita e trasformazione che avrà luogo su un terreno pericoloso, dove tutto ciò che sanno del mondo, degli altri e di loro stessi verrà messo alla prova".