The Walking Dead: World Beyond, la serie ci dirà di più sul destino di Rick Grimes

Come già aveva anticipato lo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond si occuperà di fare ulteriormente luce sul destino di Rick Grimes che come ormai sappiamo bene, non è morto nello scoppio del ponte ma, è stato salvato da un elicottero della Repubblica Civica.

Parte dell'Alleanza dei Tre - un accordo tra le tre principali civiltà post-apocalittiche che sono legate da un simbolo ricorrente a tre cerchi - la Repubblica Civica si trova approssimativamente negli Stati Uniti sudoccidentali e si suppone che stia sviluppando una cura per la piaga degli zombi. Si tratta di una società particolarmente misteriosa ma sicuramente più avanzata di quelle che abbiamo avuto modo di incontrare fin ora e, può sicuramente contare su una forza militare altamente specializzata.

Come abbiamo però avuto modo di vedere nell'episodio di The Walking Dead: World Beyond "The Tyger and the Lamb" la Repubblica Civica è caratterizzata da luci ed ombre e, in molti sostengono che il massacro della Colonia Campus in Nebraska realizzato dalla CRM con lo scopo di "neutralizzare una minaccia", abbia portato solo alla morte di innocenti civili.

Elizabeth Kublek, tenente colonnello del CRM, sfoggia lussi e comodità di ogni genere all'interno del suo appartamento ben arredato. La Repubblica Civica possiede ciò che la maggior parte delle persone non possiede: l'energia, acqua, medicinali, trasporti, scuole, un florido commercio e un sistema economico ben saldo. Tra l'altro può vantare tribunali e un vero e proprio stato di diritto.

"Siamo l'ultima luce del mondo. Siamo l'ultima speranza", dice la Kublek al suo subordinato. "E noi, noi, permettiamo a questa popolazione di oltre 200.000 anime di vivere. Per cambiare il futuro". La Colonia Campus "non sembrava una minaccia", aggiunge, ma "lo sarebbero stata".

Inoltre consegna Barca, colui che più di ogni altro dubita dell' operato della CRM, ad una sorta di riformatorio, da dove non uscirà finché non sarà in grado di servire nuovamente la sua Repubblica. Questo particolare fa presupporre che nella realtà dei fatti anche Rick Grimes sia un prigioniero e che, per tale ragione non abbia dato notizie di se negli ultimi sette anni.