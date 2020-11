The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner anticipa un collegamento importante

Continuano le interviste allo showrunner di The Walking Dead: World Beyond, questa volta Matt Negrete ha discusso di una scena post crediti che rivela qualche dettaglio in più sul futuro del mondo della serie AMC.

Lo showrunner ha parlato in particolare della scena vista alla fine della puntata intitolata "Shadow Puppets", ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti di Entertainment Weekly: "Per adesso è ancora tutto molto vago, ma c'è qualcosa sotto. Sappiamo che la dottoressa Bellshaw ha questa sua foto con alcuni suoi colleghi e con Leo, e abbiamo scoperto che uno degli scienziati che abbiamo visto nell'ultima puntata è ora un soggetto su cui le fa esperimenti. Poi prende in mano questa lettera scritta dal padre della ragazza e in cui è presente anche un messaggio di Iris che dice in pratica, sbrigati a salvare il mondo perché vogliamo che ritorni a casa".

Non resta che aspettare le restanti puntate dello show per scoprire come si evolverà la vicenda, ricordiamo che in Italia la serie è presente nel catalogo di Amazon Prime Video. Nel frattempo vi lasciamo con questa notizia che svela qualche dettaglio sul nuovo personaggio di The Walking Dead: World Beyond, mentre sono già online le nostre prime impressioni sulla serie spin-off di The Walking Dead.