The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner anticipa dei finali di episodio 'scioccanti'

Intervistato da Entertainment Weekly per parlare di ciò che ci attende dalla parte finale della prima stagione di The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner Matt Negrete ha anticipato l'arrivo di alcuni finali di episodio "scioccanti".

"Le cose si faranno serie in breve tempo. Per quanto riguarda il gruppo principale, sappiamo che Percy e Tony hanno qualcosa a che fare con il CRM e hanno uno dei loro camion. Hanno anche accesso al carburante, e ne avranno bisogno per arrivare dove si stanno dirigendo" ha spiegato l'autore. "In realtà, quello che stiamo facendo è promettere dei futuri legami con il CRM. E penso che le persone vedranno che tutto ciò accadrà velocemente e in un modo molto interessante e sorprendente."

Con i protagonisti pronti ad addentrarsi nel territorio della misteriosa organizzazione militare, dunque, i prossimi episodi della serie hanno in serbo ancora diverse sorprese. "Dopo il sesto episodio ci saranno alcuni finali piuttosto scioccanti che ci accompagneranno nelle puntate successive - ha aggiunto - E rimarremo sopresi molto presto. Quindi le cose si faranno serie in maniera molto rapida."

Vi ricordiamo che l'episodio 1x07 della serie spin-off, intitolato "Obbligo o verità", debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 13 novembre con gli ormai consueti due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Nel frattempo, World Beyond ha dato il benvenuto ad un nuovo personaggio.