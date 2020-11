The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner commenta la misteriosa scena post-credit

Dopo le anticipazioni sui finali dei prossimi episodi di The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner Matt Negrete ha commentato la misteriosa scena post-credit del sesto episodio, "Teatro d'ombre".

Dopo la fine dell'episodio, una breve sequenza ha mostrato la dottoressa Lyla Belshaw (Natalie Gold) mentre riceve una telefonata dal colonnello Elizabeth Kublek, personaggio interpretato da Julia Ormond.

"È un po' vago, ma sembra certamente che ci sia qualcosa in lavorazione" ha spiegato Negrete ad Entertainment Weekly. "Sappiamo che la dottoressa Bellshaw ha sulla scrivania una foto di se stessa e Leo e altri scienziati, e che ora sta facendo degli esperimenti su uno degli scienziati apparsi nell'ultimo episodio. Ha tirato fuori un manoscritto scritto da Leo che include una nota di Iris in cui si legge: 'Sbrigati a salvare il mondo perché ti rivogliamo a casa.'"

L'autore ha aggiunto: "Poi ha ricevuto una chiamata da Elizabeth. In pratica stiamo mettendo insieme alcuni pezzi. Tutti gli elementi in questo mondo più ampio inizieranno ad unirsi. Quello che posso dire ora è che c'è qualcosa in corso, e sembra che sia in atto un piano che potrebbe avere a che fare con il padre della ragazza. Perciò ci sarà sicuramente dell'altro."

Nel corso dell'intervista, Negrete ha anche suggerito che Leo potrebbe trovarsi a New York e che Kublek ha intenzione di "prendersi cura" di qualcosa prima che qualcuno arrivi da lui.

