The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner: 'Ecco perché durerà soltanto due stagioni'

Arriverà a ottobre su Amazon Prime Video The Walking Dead: World Beyond, secondo spin-off del longevo franchise. A differenza della serie principale, che si concluderà con l'undicesima stagione, sappiamo però che il nuovo show durerà molto meno: appena venti episodi, suddivisi in due stagioni. Si tratta di una precisa scelta del team creativo.

Come ha spiegato lo showrunner Matt Negrete in una recente intervista a Entertainment Weekly, la sfida era quella di lavorare entro i confini di un tempo limitato.

"Il problema di World Beyond era sempre: come possiamo renderlo diverso? Come possiamo sostenere tutte le aspettative in tanti modi diversi? E uno di questi modi era non avere necessariamente un finale aperto" ha raccontato Negrete.

Lo showrunner ha poi rivelato di essere al momento al lavoro sul settimo episodio della seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, e che "tutti si sono innamorati di questi personaggi". Di conseguenza, si potrebbe scrivere a lungo su di loro, ma "è bello essere in grado di approcciarsi a una serie con un inizio e una fine, sapendo quale sarà il finale e lavorando per quel finale."

Matt Negrete ha promesso un finale spettacolare per The Walking Dead: World Beyond, e ha aggiunto: "Stiamo guardando a queste due stagioni come a due capitoli molto diversi di un libro, che speriamo sia soddisfacente. Ci stiamo avvicinando proprio adesso con gli sceneggiatori agli ultimi episodi. È emozionante, spero che il pubblico lo apprezzi."

