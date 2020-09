The Walking Dead: World Beyond, lo showrunner promette 'risposte su dov'è Rick Grimes'

Sin dall'uscita di scena di Rick Grimes, a bordo di un elicottero nella nona stagione di The Walking Dead, i fan della serie sono ansiosi di conoscere il destino del personaggio interpretato da Andrew Lincoln. Gli attesi film spin-off chiariranno sicuramente ogni dubbio, ma qualcosa in più si potrebbe scoprire già nella nuova serie World Beyond.

Lo ha rivelato lo showrunner Matt Negrete nel corso di una recente intervista in esclusiva con Digital Spy. "Non posso davvero anticipare se sarà così o no" ha spiegato Negrete. "Ma posso dire che otterrete delle risposte su dove potenzialmente possa essere stato portato Rick. Penso che avremo anche delle risposte sul perché sia stato portato lì."

Non resta quindi che attendere The Walking Dead: World Beyond, che arriverà a ottobre su Amazon Prime Video e che durerà soltanto due stagioni. Lo showrunner, però, ha voluto aggiungere un'altra anticipazione, anche in questo caso senza sbilanciarsi più di tanto.

"Ma cosa ancora più importante, si tratta davvero di esplorare questo mondo che si aprirà e si adatterà, in un modo molto importante, a una certa mitologia che è stata impostata fin dall'episodio iniziale di The Walking Dead."

Cosa avrà voluto dire? Cosa c'è da aspettarsi dalla nuova serie spin-off dell'universo TWD? In attesa dell'arrivo della serie, rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Walking Dead: World Beyond.