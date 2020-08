The Walking Dead: World Beyond, uno sneak peek conferma la data d'uscita

Il nostro mondo starà anche diventando sempre più simile a quello di un romanzo/film/show distopico/post-apocalittico, ma non siamo ancora ai livelli di The Walking Dead, per fortuna. O di The Walking Dead: World Beyond, come mostrato nel nuovo sneak peak.

Come si dovrebbe evincere dalla clip, infatti (e usiamo il condizionale perché nel nostro paese il video non è attualmente disponibile, e quindi ci dobbiamo fidare delle fonti straniere), i nostri protagonisti sono in procinto di mettere per la prima volta piede fuori dall'ambiente protetto in cui hanno vissuto negli ultimi 10 anni, ovvero da quando ebbe inizio l'epidemia. I ragazzi dovranno ora avventurarsi per il paese per portare a termine un'importante missione.

Lo sneak peek sembra poi confermare la data d'uscita di The Walking Dead: World Beyond, che come annunciato debutterà il 4 ottobre ottobre 2020 negli Stati Uniti.

"The Walking Dead: World Beyond si butta a capofitto in una nuova mitologia, raccontando la storia della prima generazione cresciuta in un mondo post-apocalittico. Due sorelle, assieme a due amici, lasciano il luogo in cui erano vissuti in sicurezza per affrontare coraggiosamente i pericoli che gli si porranno davanti, conosciuti o meno, vivi o non-morti, per portare a termine una missione di grande importanza. Inseguiti da coloro che vorrebbero proteggerli, come da chi vorrebbe invece fargli del male, i ragazzi saranno protagonisti di una storia di crescita e trasformazione che avrà luogo su un terreno pericoloso, dove tutto ciò che sanno del mondo, degli altri e di loro stessi verrà messo alla prova" recita la sinossi ufficiale della serie.

"Alcuni diverranno degli eroi. Alcuni dei villain. Ma tutti loro troveranno le verità che cercano".

E voi, quanto attendete l'arrivo di The Walking Dead: World Beyond? Fateci sapere nei commenti.