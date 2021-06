The Walking Dead: World Beyond, la stagione 2 risponderà a molte questioni in sospeso

La seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond debutterà entro la fine del 2021, e in attesa di scoprire la data di uscita ufficiale, la star Alexa Mansour ha svelato delle interessanti anticipazioni sulla seconda parte della serie limitata.

"Penso che molti di voi vedranno Iris e Hope scambiarsi di posto. La vedrete e penserete 'Aspetta, ma questa cosa non dovrebbe farla Hope, e quest'altra non dovrebbe farla Iris?'", ha dichiarato l'attrice in un'intervista rilasciata a Comigsoon.net. "E molte domande che i fan si sono posti troveranno una risposta in questa stagione. Non posso rivelare troppo, ma posso dire che verranno risolte un sacco di questioni in sospeso."

La Mansour ha poi anticipato la principale differenza tra i due archi narrativi: "La prima è stata una grande stagione per come ha creato diverse storie su iris, Elton, Silas e Hope, mentre la seconda stagione scaverà meno nel passato e si concentrerà sul presente di tutti i personaggi. Quali sono le scelte che faremo oggi rispetto a quelle che abbiamo fatto nella scorsa stagione? Penso che per diversi personaggi ci saranno alcuni cambiamenti nella personalità, nella morale e nell'etica."

Nel frattempo, il boss del franchise Scott Gimple ha rivelato che The Walking Dead: World Beyond 2 sarà legata ai film di Rick Grimes.