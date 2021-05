The Walking Dead: World Beyond 2 sarà legata ai film di Rick Grimes! Tutte le novità

The Walking Dead: World Beyond andrà in una serie di "luoghi conosciuti" da Rick Grimes e compagnia nella serie madre: lo ha assicurato il creatore e produttore dello spin-off Scott Gimple in una recente intervista promozionale.

L'imminente seconda e ultima stagione della serie limitata, che vedrà i protagonisti sopravvissuti contro i militari della Civic Republic Military, potrebbe incrociarsi con la storia del personaggio interpretato da Andrew Lincoln dopo il fatidico volo in elicottero col quale è uscito da The Walking Dead.

"Questi sono alcuni luoghi in cui World Beyond 2 si svolgerà. Si tratta di due luoghi molto diversi fra loro", ha detto il chief content officer di The Walking Dead durante una recente apparizione su TWDUniverse di Twitch. "Luoghi molto, molto diversi in cui si svolgerà la storia." Gimple ha anche mostrato alcune immagini delle due ambientazioni citate, avvertendo gli spettatori che "non hanno mai visto posti come questo nelle varie serie del franchise". Inoltre, ha aggiunto, la speculazione che questi luoghi misteriosi siano legati al CRM è una "ipotesi molto buona".

"Penso che le persone potrebbero guardare questo spettacolo e imparare molto sulla mitologia in cui è coinvolto Rick Grimes. E potrebbero persino vedere i luoghi in cui è stato Rick Grimes", ha detto Gimple sui legami tra World Beyond e la trilogia di film di The Walking Dead, le cui riprese potrebbero partire quest'anno.

