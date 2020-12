The Walking Dead: World Beyond, la star si scusa per aver illuso i fan

La star di The Walking Dead: World Beyond Nico Tortorella ha deciso di scusarsi con tutti i fan della serie AMC per aver alimentato false speranze sull'apparizione di Rick Grimes nel corso di questa prima stagione dello spin-off di The Walkingi Dead.

"É colpa mia se molti spettatori hanno supposto che Rick Grimes sarebbe apparso in World Beyond. Mi assumo tutte le responsabilità del caso. Non avrei dovuto alimentare false speranze. Se qualcuno l'ha pensato, è colpa mia".

Tortorella si riferisce ad un commento pubblicato su Instagram durante la premiere di World Beyond il 4 ottobre, dove rispondendo ad un fan che gli chiedeva con chi avesse preferito girare le sue scene nel corso delle riprese, l'attore aveva risposto "Andrew Lincoln" con un'emoji ammiccante, portando alcuni spettatori a teorizzare che Rick sarebbe riapparso durante la prima stagione di 10 episodi dello spin-off.

Le speranze dei fan sono state mandate ulteriormente in frantumi da Scott Gimple che nel corso di un'intervista a Comicbook ha negato categoricamente l'apparizione di Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond. Il chief content officer ha però rivelato che ci saranno sicuramente riferimenti a questo amatissimo personaggio, sottolineando che la serie AMC che sta per concludersi ci dirà sicuramente di più sul destino di Rick. Insomma, per scoprire come andranno le cose, non ci resta che attendere.