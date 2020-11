The Walking Dead: World Beyond svela chi potrebbe salvare il mondo dagli zombie

In attesa dell'effettivo ritorno di Rick Grimes nei film di The Walking Dead, lo spin-off World Beyond ha svelato qualcosa in più su come potrebbe essere risolto quel piccolo problema che affligge il mondo sin dalla prima stagione della serie: gli zombie.

Il tutto ruota attorno alla celebre organizzazione CRM e negli episodi finali di World Beyond abbiamo potuto scoprire che la misteriosa risorsa nominata più volte è in grado di "salvare il mondo". Grazie ad un'altra rivelazione sappiamo che Huck è in realtà una spia della Repubblica Civica Militare, che lavora per sua madre (capo del CRM) proprio per proteggere la risorsa, una persona in carne ed ossa.

Il dubbio è tra Hope o Iris, le sorelle in cerca del padre, dirette verso una struttura di ricerca a New York: è qui che l'uomo, il Dottor Leo Bennett, è impegnato a cercare una cura per il virus zombie. Hope trova quindi un messaggio in codice che le fa intuire la presenza di una spia e della risorsa all'interno del suo gruppo.

Alla fine le carte vengono scoperte e Hope chiede perché il CRM sia così interessato a lei. Huck le risponde che sono quelli come lei che salveranno il mondo, delle menti geniali che si metteranno al servizio del CRM: "Ci assicureremo che il vostro talento non vada sprecato. Ci vorrà molto impegno per riportare il mondo al punto in cui era e le persone come te daranno un grande aiuto".

Ad informare l'organizzazione che Hope è un genio è stata la dottoressa Layla Bellshaw, dopo una conversazione tenuta con Bennett, durante la quale lo scienziato ricordava come la figlia fosse stata in grado di riassemblare un computer senza aiuto, all'età di sei anni. Secondo le previsioni, se non verranno fatti progressi scientifici nei successivi 30 anni, non ci sarà scampo per l'umanità, per cui Layla è determinata a portare anche Hope nei laboratori, perché lavori senza sosta ad una soluzione.

Poco prima che ciò accada, Hope si riunisce ad Iris per dirle addio ed è qui che sussurra alla sorella: "Non sono la vera risorsa. Noi lo siamo. Noi due insieme". Un flashback ci spiega infatti che da bambine le due collaborarono alla ricostruzione del computer e che la loro forza deriva dal darsi sostegno a vicenda. "Non hanno idea di ciò che sai fare, è per questo che li sconfiggerai: credono di aver bisogno di me per salvare il mondo, ma tu... tu salverai il mondo da loro".

I risvolti inquietanti del CRM continueranno ad essere al centro della seconda stagione, ma nella lotta contro le ingiustizie chissà che le due sorelle non abbiano davvero modo di collaborare per eliminare il virus degli zombie. Intanto è arrivato un trailer di The Walking Dead 11, con protagonisti gli attori in videoconferenza.