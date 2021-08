The Walking Dead: World Beyond, svelata un'importante new entry della stagione 2

È Deadline a rendere noto che Anna Khaja, attrice nota soprattutto per i suoi ruoli in Quantico e The Good Place, è entrata a far parte del cast della seconda e ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond, serie evento spin-off del fortunato show targato AMC.

L'attrice vestirà i panni di Indira, "un'intelligente leader artistica e madre che farà tutto il necessario per proteggere la sua famiglia e il suo popolo dalle avversità". Come questo nuovo personaggio entrato con i protagonisti non è ancora chiaro, ma per scoprirlo non ci resta che attenderà il prossimo 3 ottobre, data prevista per la premiere della stagione finale.

La Khaja, i cui crediti includono anche True Blood, Bones, The Good Fight, Madam Secretary, The Resident e l'apprezzata serie Amazon The Boys, va ad un unirsi ai già confermati Aliyah Royale (Iris), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton), and Hal Cumpston (Silas) return alongside Nico Tortorella (Felix), Annet Mahendru (Huck), and Ormond (Kublek). Jelani Alladin (Will), Natalie Gold (Dr. Lyla Belshaw), Joe Holt (Dr. Leo Bennett) e Ted Sutherland (Percy).

Descritta come una "storia coming-of-age ambientata nel bel mezzo dell'apocalisse", World Beyond è stata concepita per durare due stagioni da 10 episodi fin dall'inizio, in modo che gli eventi dello show potessero confluire nella trilogia di film di The Walking Dead che vedrà come protagonista il Rick Grimes di Andrew Lincoln.