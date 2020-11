The Walking Dead: World Beyond, svelato un nuovo personaggio, tra illusionismo e truffe

Proseguono le avventure di Hope, Felix, Elton nel magico mondo degli zombie di The Walking Dead World Beyond. Il gruppo aveva fatto la conoscenza di Percy nel finale della quinta puntata, e ora abbiamo scoperto qualcosa in più su di lui e sul suo abile alleato.

Nell'episodio intitolato Teatro d'ombre abbiamo visto Iris e gli altri stringere un patto con il nuovo sopravvissuto, che millantava di essere stato abbandonato sul ciglio della strada dopo che un gruppo di banditi si era impossessato del suo camion pieno di benzina. Il gruppo lo segue, nella speranza di aiutarlo a ritrovare il mezzo e di poter contare sul suo aiuto per arrivare a New York.

Peccato che ad un certo punto i ragazzi vengano derubati da un finto non morto che si rivela essere Tony, lo zio di Percy interpretato da Scott Adsit. Alla fine la coppia di truffatori decide però di ritornare sui propri passi e di salvare Iris da un'orda di zombie, per poi scusarsi dell'accaduto.

Tony rivela allora di essere un esperto illusionista, che in tempi migliori si esibiva al Paradise Lounge di Las Vegas. Le abilità apprese si sono in realtà rivelate molto utili per lui e il nipote apprendista: "Per quanto mi riguarda, siamo ancora nel settore dello spettacolo". Percy chiarisce che è proprio grazie alle loro abili truffe che "otteniamo quello di cui abbiamo bisogno senza far del male alle persone".

I due gruppi decidono di accordarsi e dopo qualche disputa Felix decide di dare a Tony la sua giacca, in cui è inciso l'emblema del CRM. L'illusionista guiderà il camion e nel caso venissero fermati dalla Repubblica Civica sarà in grado di spacciarsi per uno di loro, dato che anche il mezzo apparteneva all'organizzazione.

Sebbene Rick Grimes non apparirà in World Beyond è probabile che nelle prossime puntate ne sapremo di più sull'organizzazione che lo ha prelevato in elicottero, dato che il gruppo è proprio diretto nel loro centro di ricerca.