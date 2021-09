The Walking Dead: World Beyond, il nuovo teaser ci prepara all'arrivo della stagione 2

La seconda stagione di The Walking Dead sta per arrivare sugli schermi, e nel frattempo un nuovo teaser ci ricorda a cosa andranno incontro questa volta i suoi protagonisti.

I fan di The Walking Dead saranno decisamente impegnati questo autunno, in quanto tutti e tre gli show dell'universo AMC ispirato alla fantasia di Robert Kirkman saranno a breve in pieno svolgimento.

L'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead ha già fatto il suo debutto, e siamo già al quarto episodio, mentre la settima stagione di Fear The Walking Dead approderà il 10 ottobre negli USA per gli abbonati a AMC+ e il 17 su AMC. E nel frattempo, The Walking Dead: World Beyond assisteremo anche al ritorno di The Walking Dead: World Beyond, ora alla sua seconda stagione, il cui primo episodio sarà disponibile dal 26 settembre per gli abbonati AMC+, mentre gli spettatori di AMC dovranno attendere il 3 ottobre.

Ma è proprio di World Beyond che vogliamo mostrarvi oggi il nuovo teaser (che trovate in calce alla notizia), una veloce carrellata di scene che anticipano grandi cose per gli episodi a venire, a partire dall'annunciato ritorno di Jadis.

"La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond conclude l'epica storia di Iris Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston), quattro amici che hanno viaggiato per il paese in una missione che ha cambiato ogni cosa che credevano di sapere di loro stessi e del mondo" si legge nella sinossi ufficiale "Mentre dovranno scontrarsi con il misterioso CRM e combattere per mantenere il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, verranno a formarsi dei nuovi legami e altri si sgretoleranno e l'innocenza verrà sia persa che trovata".