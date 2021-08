The Walking Dead: World Beyond, ecco il teaser della seconda stagione!

Dopo l'annuncio della data di uscita di The Walking Dead: World Beyond 2, arriva anche un teaser. Lo show della AMC, che si concluderà con la seconda stagione, vedrà il ritorno di Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu), Silas (Hal Cumpston), Iris (Aliyah Royale), Huck (Annet Mahendru), Felix (Nico Tortorella) ed Elizabeth (Julia Ormond).

Come vediamo già nel teaser, la volontà di Elizabeth è quella di preservare l'Alleanza, in qualunque modo possibile. In questa stagione la serie spin-off di The Walking Dead, creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete, vedrà una illustre new entry. Ma non si tratta dell'unico arrivo, perché si uniranno al cast anche Max Osinski, che conosciamo per Agents of S.H.I.E.L.D., e Gissette Valentin, che abbiamo visto in Cobra Kai. Il primo interpreterà Dennis, un soldato un tempo molto disciplinato che ora sta provando a raccogliere i pezzi della sua vita e ricominciare. Valentin, invece, sarà il caporale Diane Pierce.

La stagione 2 di The Walking Dead: World Beyond metterà un punto alla storia di Iris, Hope, Elton e Silas, i quattro amici che hanno attraversato il paese in una missione che ha cambiato profondamente non solo loro, ma anche il mondo che li circondava. Secondo la sinossi ufficiale, lo show approfondisce una nuova mitologia e storia che segue la prima generazione cresciuta in una civiltà sopravvissuta nel mondo post-apocalittico. Si tratta di una storia di crescita e trasformazione che si svolge su un terreno pericoloso. I protagonisti mettono in dubbio tutto ciò che sanno del mondo, di se stessi e degli altri. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi. Ma tutti loro troveranno le verità che cercano.

Prima del teaser, nel corso del'ultimo San Diego Comic Con, è stato rilasciato anche un First Look, che ci fa entrare già nella dimensione di The Walking Dead: World Beyond 2, che, ricordiamo, tornerà sugli schermi Statunitensi a partire dal 3 Ottobre 2021 su AMC.