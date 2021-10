The Walking Dead: World Beyond, è stata trovata la cura per gli zombie nell'episodio 2?

The Walking Dead World Beyond vedrà dei ritorni nella seconda stagione. I primi due episodi sono andati in onda su Prime Video in Italia, dove è distribuito con cadenza settimanale a partire dal 4 Ottobre. Proprio nel secondo sembrerebbe che sia stata svelata quale potrebbe essere la cura per gli zombie. Scopritelo insieme a noi!

Come la serie ha già rivelato, l'organizzazione della Repubblica Civile ha un obiettivo fondamentale: porre fine all'apocalisse e riportare la civiltà. Ovviamente il modo in cui lo sta facendo è discutibile, ed è chiaro ormai che ciò a cui mira è anche governarla questa civiltà, senza la paura di provocare migliaia di morti per arrivarci.

Proprio l'organizzazione, nel frattempo, sta reclutando i sopravvissuti più intelligenti per trovare una cura per gli zombie. Lo scienziato più promettente in questa ricerca è il dottor Leo Bennett, il padre di Hope e Iris. L'uomo ha aiutato la CRM più volte, e adesso sta conducendo una nuova ricerca sui funghi. Come ben sappiamo alcuni medicinali come la penicillina derivano proprio dal fungo, quindi non stupisce che l'alimento possa essere usato per cure mediche.

Nello specifico Leo Bennett studia i ceppi di funghi che crescono sulla carne necrotica. Il dottore infatti crede che con le giuste modifiche, gli organismi potrebbero essere usati per accelerare il tasso di decadimento di un walker e sostanzialmente neutralizzarli tutti, almeno come minaccia. Inoltre, i funghi potrebbero anche essere la cura per la malattia stessa, con alcuni ceppi di muffe o lieviti che potrebbero essere la chiave per contrastare l'agente patogeno zombie. Tuttavia per il momento si può considerare come "cura" solo in quanto aiuterebbe a ridurre il tasso di walker che girano per le strade. In futuro si vedrà.

Intanto vi raccontiamo le nostre prime impressioni sulla seconda stagione nella nostra recensione di The Walking Dead World Beyond 2!