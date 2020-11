The Walking Dead: World Beyond, vedremo Rick? Risponde Scott Gimple

La puntata finale di The Walking Dead: World Beyond è ormai imminente, i fan si chiedono quindi se nel corso dell'episodio sarà presente anche Rick Grimes, protagonista della serie originale rapito da una fazione presente nello spin-off.

In particolare, dopo i rumor delle scorse settimane, sono in molti ad aspettarsi un cameo del personaggio interpretato da Andrew Lincoln. Il chief content officer Scott Gimple ha voluto fare chiarezza su questo aspetto, discutendone con i giornalisti di ComicBook.com, commentando così l'eventualità di rivedere Rick: "Sai cosa? Sono felice di affermare... che non sono per niente felice di questa risposta. Sarò chiaro, non lo rivedremo in World Beyond. Non so perché le persone sono state sfuggenti a riguardo, ma credo che bisogna essere onesti. Credo che le persone che vedranno lo show potranno scoprire cose e luoghi in cui è stato anche Rick, ma non comparirà all'improvviso. Probabilmente farò arrabbiare qualcuno dicendo questo, ma non voglio che le persone guardino la serie aspettandosi Rick".

Comunque Scott Gimple conferma che scopriremo qualche dettaglio su come si è evoluto il mondo dopo il rapimento del protagonista dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman. Se cercate altre notizie sull'opera di AMC, ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond.